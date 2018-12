Da sta se pobotala, sta pokazala z objemom

Tommy Lee in sin Brandon sta se marca letos javno sporekla, ko je rocker sinu očital, da ga je udaril v obraz, da je padel v nezavest. Brandon se je branil, da je bil prisiljen v to, mama Pamela Anderson pa ga je zagovarjala, da je to storil v imenu vseh, saj je alkohol pač hudič. Zdaj sta se oče in sin očitno pobotala.

22-letni sin Pamele Anderson in rockerja Tommyja Leeja, Brandon Thomas Lee, je marca v izjavi za javnost spregovoril o dejstvu, da ga je oče obtožil fizičnega napada. Zatrdil je, da je glavna težava očetov alkoholizem, na svoji spletni strani pa se je razpisala tudi Pamela, ki je objavila zapis z naslovomAlkoholizem je hudič. Brandon je potem na očetovski dan objavil posnetek nezavestnega očeta. A čeprav sta bila skregana, je zatrdil, da bi mu plačal račun za odvajanje, kot je pred leti oče plačal zanj. A stare zamere so očitno pozabljene, saj je Tommy zdaj na Instagramu objavil fotografijo, na kateri sta objeta s sinom, pod katero je zapisal "rad te imam, sin", Brandon pa mu je odpisal, "rad te imam, oče". Lee je namreč marca šel v javnost z zgodbo, da ga je sin udaril v obraz in ga "nokavtiral", Brandon pa se je z mamo Pamelo zagovarjal, da je bil pač kriv očetov alkoholizem in da je bil prisiljen v to. Lee je nato po nekaj javnih izbruhih izbrisal profile na družbenih omrežjih, nova objava na Instagramu pa priča, da sta očitno zgladila nesoglasja. Rocker je bil pred Pamelo poročen s Heather LocklearinElaine Bergen, zdaj pa je zaročen zBrittany Furlan.