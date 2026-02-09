Bad Bunnyjev nastop med polčasom Super Bowla je ponudil številne nepozabne trenutke, a za dva njegova oboževalca bo ta dan zagotovo zapisan kot eden izmed najlepših v njunih življenjih. Med spektakularno izvedbo pevčevih uspešnic sta si namreč v navzočnosti tisočev gledalcev kar na prizorišču uradno izrekla usodni 'da'.

Oboževalca dahnila usodni da kar sredi spektakularnega šova Bad Bunnyja FOTO: Profimedia

Približno pet minut po začetku 14-minutne ekstravagance na stadionu Levi's v Santa Clari je matičar razglasil zaljubljenca za moža in ženo. Oba, oblečena v belo, sta vstop v zakonski stan sklenila s poljubom, z njima pa so kot del šova proslavljali številni plesalci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Čustven prizor se je nato prevesil v nastop Lady Gaga, ki je s portoriško salsa skupino Los Sobrinos izvedla svojo skladbo, Die With a Smile, ki jo v originalu glasbenica odpoje s pevcem Brunom Marsom. Nato se je v osredju dogajanja zopet pojavil Bad Bunny, ki je odpel svojo uspešnico Baile Inolvidable. Plesal je z mladoporočencema in z njima proslavil sklenitev zakonske zveze.