Tuja scena

Oboževalca dahnila usodni 'da' kar sredi spektakularnega šova Bad Bunnyja

Santa Clara, 09. 02. 2026 17.12

Avtor:
E.K.
Dahnila usodni da kar sredi spektakularnega nastopa Bad Bunnyja

Med letošnjim Super Bowlom se je zgodil edinstven dogodek: dva oboževalca zvezde večera, Bad Bunnyja, sta si usodni "da" izrekla kar med njegovim spektakularnim polčasnim nastopom. Mladoporočenca sta svojo ljubezen potrdila s poljubom na stadionu, obdana s plesnim šovom, Lady Gago in številnimi drugimi zvezdniki. Sprva na videz neuresničljiva želja se je za zaljubljenca prelevila v enega od najsrečnejših dni njunega življenja.

Bad Bunnyjev nastop med polčasom Super Bowla je ponudil številne nepozabne trenutke, a za dva njegova oboževalca bo ta dan zagotovo zapisan kot eden izmed najlepših v njunih življenjih. Med spektakularno izvedbo pevčevih uspešnic sta si namreč v navzočnosti tisočev gledalcev kar na prizorišču uradno izrekla usodni 'da'.

FOTO: Profimedia

Približno pet minut po začetku 14-minutne ekstravagance na stadionu Levi's v Santa Clari je matičar razglasil zaljubljenca za moža in ženo. Oba, oblečena v belo, sta vstop v zakonski stan sklenila s poljubom, z njima pa so kot del šova proslavljali številni plesalci.

Čustven prizor se je nato prevesil v nastop Lady Gaga, ki je s portoriško salsa skupino Los Sobrinos izvedla svojo skladbo, Die With a Smile, ki jo v originalu glasbenica odpoje s pevcem Brunom Marsom. Nato se je v osredju dogajanja zopet pojavil Bad Bunny, ki je odpel svojo uspešnico Baile Inolvidable. Plesal je z mladoporočencema in z njima proslavil sklenitev zakonske zveze.

Da je šlo za resnično, uradno poroko, je po koncu šova potrdil predstavnik 31-letnega zvezdnika. Mladoporočencema se je tako izpolnila nepopisljiva želja. Zvezdnika sta ga namreč z veliko željo po uresničitvi povabila na svojo poroko, ta pa jima je dejal, da naj se ta zgodi kar med polčasom finalne tekme Nacionalne nogometne lige Združenih držav Amerike. Umetnik je bil tako tudi njuna priča, njegov podpis pa krasi tudi njun poročni list.

Bad Bunny Super Bowl poroka oboževalca pevec

