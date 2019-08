28-letna manekenkaEmily Ratajkowski je na Instagramu objavila fotografijo, zaradi katere se je razvila burna debata. Zvezdnica, ki ponavadi objavlja izzivalne, občasno celo gole fotografije, pa je z zadnjo fotografijo presenetila mnoge. Manekenka se je očitno odločila, da se ne bo pobrila pod pazduhami in se tako pridružila zvezdnicam, kot so Madonna, Julia Roberts, Miley Cyrus, Drew Barrymore, Paris Jackson in Bella Thorne.

Razlog za to odločitev pa tiči v tem, kaj družba pričakuje od žensk. "Dajte ženskam priložnost, da so lahko to, kar hočejo biti, oziroma da so lahko raznolike," je zapisala poleg fotografije, ki je do zdaj dobila že skoraj dva milijona všečkov. Zraven pa dodala, da je napisala esej o tem, kako zelo pomembno je, da ima ženska pravico izbire, pa naj bo to glede oblačenja, izražanja ali odločitve, da se brije: "Naredite svojo stvar, dame, karkoli že to je," je še odločno dodala.

V eseju za ameriško spletno stran o modiHarper's Bazaar pa je dodala še: "Kot kultura se bojimo žensk, še posebno, ko pride do ženske seksualne moči. Ko ženska sprejme svojo seksualno moč, postane grožnja. Zato se zatekamo k temu, da jih ponižujemo, vztrajamo pri tem, da ženska s tem, da pokaže ali sprejme seksualnost postane nekaj manj."