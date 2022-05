Dakota Fanning nosi verižico z dlako pokojne psičke

Dakota Fanning je v oddaji, ki jo vodi Kelly Clarkson , pokazala zlato verižico z obeskom, v katerem je dlaka njene pokojne psičke Lewellen. "Tako je vedno z mano," je dejala voditeljici in igralki Michelle Pfeiffer , ki je bila prav tako gostja v oddaji. Igralke so se pogovarjale o ljubezni, ki jo gojijo do svojih hišnih ljubljenčkov.

Michelle je dejala, da je imela v življenju veliko psov, a so žal že vsi poginili. Ima pa zvezdnica sedaj mačko z imenom Fella, katere sliko je delila z gledalci. Nato so si skupaj ogledali še fotografijo Dakotine psičke Lewellen, ki jo je marca 2016 objavila na Instagramu. Njena kosmata prijateljica na fotografiji sedi na stolu, dlake na glavi pa ima spete v čop. "Nekdo ima svoje umazane tačke na stolu," je takrat zapisala. "Bila je najboljša psička," se je je v šovu spominjala 28-letna igralka.

Kelly je o verižici s pasjo dlako dejala, da se ji zdi strašljiva in čudovita hkrati, a jo razume, saj je izguba domače živali zelo boleča. "Imam tudi otroke in povem ti, kužki so del družine. Ko je umrl moj kuža, sem mislila, da bom tudi sama umrla." V šali je dodala, da je Dakota "stoječa grobnica", a njen spominek občuduje: "Všeč mi je. To je ljubezen."