Dakota Johnson: Bila bi še ena ženska, ki bi jo Armie Hammer skušal pojesti

Dakota Johnson se je na filmskem festivalu Sundance pošalila, da bi jo lahko Armie Hammer pojedel, če bi zaigrala v filmu Pokliči me po svojem imenu . "Žal, nisem igrala v Pokliči me po svojem imenu. Luca me je prosil, da igram breskev (eden najbolj znanih prizorov iz filma je, ko se glavni lik 'igra' z breskvijo, op. a.), ampak sta se najina urnika prekrivala. Hvala bogu, sicer bi bila še ena ženska, ki bi jo Armie Hammer skušal pojesti." Občinstvo se je na njene besede odzvalo s smehom.

Igralka je v nadaljevanju dejala, da gledalce režiser po petih letih še vedno popelje v vznemirljive zgodbe. "Kdo bi vedel, da je kanibalizem tako popularen?" je dodala, s čimer se je nanašala na nov projekt režiserja Luca Guadagnina z naslovom Bones and All, ki je neke vrste kanibalska romanca. Zvezdnica Petdeset odtenkov sive je govor namenila režiserju, ker je na prireditvi prejel nagrado za ikono mednarodnega inštituta.

Spomnimo, Armie Hammer se je leta 2021 znašel v središču spolnega škandala, po tem, ko so v javnost prišla njegova zasebna sporočila, ki so razkrila, da je dominantni ljubimec, ki rad ponižuje ženske in se celo spogleduje s kanibalizmom. "Bi prišla k meni in bila moja lastnina, dokler ne umreš? In če bi ti hotel odrezati enega od nožnih prstov ter ga pospraviti v žep, da bi imel delček tebe vedno s seboj?" je med drugim napisal eni izmed svojih ljubimk, ki je njegove besede prva delila v javnosti. Kasneje se je oglasilo še več žensk, ki so ga obtožile čustvene in spolne zlorabe, kar je igralca stalo kariere.