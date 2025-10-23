Dakota Johnson: Če moški nosi japonke, bežite!

Dakota Johnson, ki se je pred meseci razšla s pevcem skupine Coldplay, je nedavno razkrila nekaj stvari, ki jo pri moških zelo odbijajo. Zvezdnica franšize 50 odtenkov je za revijo Vogue dejala, da so moški, ki nosijo japonke, zanjo zelo neprivlačni, ne mara pa tudi kolonjske vodice oziroma ljudi, ki nosijo kakršnekoli dišave.
"Če moški nosi japonke, bežite!" je dejala 36-letnica, ki je dodala, da je zelo občutljiva na razne dišave, ki jih nosijo ljudje v njeni bližini, zato ji tudi razne vonjave niso všeč. Hči igralke Melanie Griffith in pastorka Antonia Banderasa pa je v drugem intervjuju spregovorila tudi o tem, na kaj v razmerju pristane in česa ne mara. Igralka, ki se je julija po osmih letih zveze razšla s Chrisom Martinom, je razkrila, na kaj pri partnerju nikakor ne bi pristala.
"Ne sestajam se z idioti," je povedala v oddaji Today, kjer je gostovala julija, le nekaj dni po tem, ko se je razšla s pevcem. 36-letnica je pred tem le redko javno govorila o svojih zvezah. "Nikoli se nisem sestajala z nikomer. Bila sem v zvezah, a nikoli nisem uporabljala aplikacij za zmenke," je maja razkrila za revijo Elle in dodala: "Tega sveta ne poznam, zato mi je zanimiv in me pritegne. Je lepa stran človeškosti, a lahko postane tudi najbolj umazana. Ljubiti nekoga je najbolj strašljiva in lepa stvar, ki obstaja."
