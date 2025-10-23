Dakota Johnson: Če moški nosi japonke, bežite!

Igralka Dakota Johnson je v minulih letih večkrat spregovorila o tem, kakšni moški so ji všeč in kaj jo odbija. Zvezdnica filma The Materialists je tako nedavno za revijo Vogue med odgovarjanjem na hitra vprašanja dejala, da ji nikakor ni všeč, če moški nosi japonke, in ostalim ženskam svetovala, naj kar zbežijo, če vidijo moškega v tej obutvi.

Dakota Johnson se je pred meseci razšla z dolgoletnim partnerjem Chrisom Martinom. FOTO: Profimedia icon-expand

"Če moški nosi japonke, bežite!" je dejala 36-letnica, ki je dodala, da je zelo občutljiva na razne dišave, ki jih nosijo ljudje v njeni bližini, zato ji tudi razne vonjave niso všeč. Hči igralke Melanie Griffith in pastorka Antonia Banderasa pa je v drugem intervjuju spregovorila tudi o tem, na kaj v razmerju pristane in česa ne mara. Igralka, ki se je julija po osmih letih zveze razšla s Chrisom Martinom, je razkrila, na kaj pri partnerju nikakor ne bi pristala.