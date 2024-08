Dakota Johnson in Chris Martin se kljub govoricam ne razhajata

Kljub poročanju tujih medijev o razhodu, Chris Martin in Dakota Johnson ostajata skupaj. Govorice je najprej sprožila igralka, potem ko so jo konec prejšnjega tedna na sprehodu s psom ujeli brez prstana. Le nekaj ur po šokantnih novicah pa je spregovoril predstavnik Dakote, ki je za Page Six povedal, da sta zvezdnika še vedno v srečnem razmerju.

Chris Martin in Dakota Johnson naj bi se po sedmih letih zveze razšla, so danes pisali tuji mediji. Govorilo se je, da naj bi slavni dvojec preklical zaroko, saj naj bi se drug od drugega oddaljila. "Sprijaznila sta se s tem, da je njune zveze konec. Odločila sta se, da gresta narazen," je za Page Six povedal vir. Govorice je najprej sprožila igralka, potem ko so jo prejšnji teden med sprehodom ujeli brez ogromnega zaročnega prstana. Predstavnik Dakote pa je le nekaj ur po izbruhu novice s tujim medijem delil, da se zvezdnika ne razhajata.

Dakota Johnson in Chris Martin.

"Novice niso resnične," je Dakotin predstavnik povedal za Page Six le nekaj ur po tem, ko so te zaokrožile po vsem svetu."Sta v srečnem razmerju," je še dodal. 47-letni Chris in 34-letna Dakota sta se prvič srečala leta 2017, pozneje sta se tudi zaročila. Vir blizu njiju je tuji reviji marca letos zaupal, da naj bi bila zaročena že šest let. Čeprav ni jasno, kdaj točno jo je Martin zaprosil, igralka nosi prstan že od leta 2020. Pevec skupine Coldplay je z Dakoto začel hoditi leta 2017, pred tem pa je bil skoraj deset let poročen z igralko Gwyneth Paltrow, s katero imata 20-letno hčerko Apple in 18-letnega sina Mosesa.

Dakoto Johnson so na sprehodu s psom ujeli brez zaročnega prstana.

Dakota je v preteklih letih večkrat polnila naslovnice zaradi svojega prijateljstva z Martinovo nekdanjo ženo. Igralki sta pred leti številne oboževalce navdušili s fotografijo, na kateri se držita za roke.