Dakota Johnson in Machine Gun Kelly, znan tudi kot MGK, sta si pred kratkim privoščila večerjo v restavraciji v kalifornijskem mestu Calabasas. Fotografi so 37-letno igralko in glasbenika ujeli med sproščenim pogovorom in smehom, pozornost pa sta pritegnila tudi z usklajenima opravama, saj sta oba nosila črni usnjeni jakni.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Dakota Johnson in Machine Gun Kelly vse bližje: Ujeli so ju na zmenku. Profimedia

Dakota Johnson in Machine Gun Kelly vse bližje: Ujeli so ju na zmenku. Profimedia

Dakota Johnson in Machine Gun Kelly vse bližje: Ujeli so ju na zmenku. Profimedia





Kot poroča revija People, naj bi se zvezdnika v zadnjih mesecih precej zbližala. Vir blizu igralke je razkril, da Dakota uživa v glasbenikovi družbi in ga obiskuje tudi v studiu, medtem ko ustvarja glasbo. "Med njima je veliko kemije. Trenutno jo to osrečuje," je povedal vir.

Zbližala naj bi se na zvezdniški poroki

Čeprav sta se poznala že prej, naj bi med njima preskočila iskrica julija letos, ko sta se oba udeležila poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja. Sprva sta bila prijatelja, ki sta si pogosto dopisovala, nato pa sta začela skupaj preživljati vse več časa. Po besedah virov sta trenutno v fazi spoznavanja in razmerja še ne želita uradno potrditi. Povezoval naj bi ju tudi podoben, nekoliko temačen smisel za humor.