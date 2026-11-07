Dakota Johnson in Machine Gun Kelly vse bližje: Ujeli so ju na zmenku

Dakota Johnson in Machine Gun Kelly, znan tudi kot MGK, sta si pred kratkim privoščila večerjo v restavraciji v kalifornijskem mestu Calabasas. Fotografi so 37-letno igralko in glasbenika ujeli med sproščenim pogovorom in smehom, pozornost pa sta pritegnila tudi z usklajenima opravama, saj sta oba nosila črni usnjeni jakni.
Kot poroča revija People, naj bi se zvezdnika v zadnjih mesecih precej zbližala. Vir blizu igralke je razkril, da Dakota uživa v glasbenikovi družbi in ga obiskuje tudi v studiu, medtem ko ustvarja glasbo. "Med njima je veliko kemije. Trenutno jo to osrečuje," je povedal vir.
Zbližala naj bi se na zvezdniški poroki
Čeprav sta se poznala že prej, naj bi med njima preskočila iskrica julija letos, ko sta se oba udeležila poroke Taylor Swift in Travisa Kelceja. Sprva sta bila prijatelja, ki sta si pogosto dopisovala, nato pa sta začela skupaj preživljati vse več časa. Po besedah virov sta trenutno v fazi spoznavanja in razmerja še ne želita uradno potrditi. Povezoval naj bi ju tudi podoben, nekoliko temačen smisel za humor.
Dakota je bila pred tem več let v zvezi s pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom, s katerim sta se razšla junija lani. Pozneje so jo povezovali tudi z glasbenikom Role Modelom. MGK pa je bil v preteklosti v razmerju z igralko Megan Fox, s katero ima hčerko Sago Blade. Nekdanja partnerja si danes delita skrb zanjo. Ali se bo druženje Dakote in MGK razvilo v resno zvezo, bo pokazal čas. Za zdaj pa njuni vse pogostejši skupni izhodi še naprej vzbujajo zanimanje javnosti.
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