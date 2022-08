Dakota Johnson je svojega očima Antonia Banderasa klicala Paponio

Antonio Banderas in mama igralke Dakote Johnson, Melanie Griffith, sta bila poročena 20 let, a vez z Dakoto se nikoli ni končala. Pravzaprav je ločitev to vez le še okrepila, Banderas pa je popolnoma navdušen nad njenimi igralskimi sposobnostmi, kar je priznal že leta 2015 v intervjuju ob izidu filma Petdeset odtenkov sive. "Vem, da so pričakovanja za tak film visoka, a vsak član družine - brat, sestra, tudi pravi oče - ve, da je odlična igralka," je povedal Banderas. "Imela bo fantastično kariero, ker lahko igra veliko različnih likov. To je zanjo odlična priložnost in vem, da ji bo uspelo." Dakotina prva vloga je bila prav v njegovem režiserskem prvencu Crazy in Alabama, kjer je igrala skupaj z mamo Melanie. Banderas še danes ceni vse te trenutke: "Ona je moja hči, rad jo imam. Na mojih ramenih je prepotovala že ves svet." Igralca pa sta pojasnila tudi vzdevek, ki ga je Dakota nadela očimu: "Dakota me je klicala Paponio, kar je mešanica med špansko besedo papa (oče) in mojim imenom Antonio. Jaz sem njen Antonio papa, torej Paponio."