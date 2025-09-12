Dakota Johnson na rdeči preprogi v drzni opravi

Dakota Johnson je na gala prireditvi fundacije Kering Caring For Women, ki je potekala v okviru tedna mode v New Yorku, na rdečo preprogo stopila v prosojni obleki s čipko, s katero je požela veliko pozornosti. Pod drzno kreacijo sveže samske 35-letne zvezdnice se podpisuje modna hiša Gucci.
Igralka je pod čipko črne barve, ki ji je segala do tal, nosila črno spodnje perilo, videz pa dopolnila s sandali z visoko peto. Lase je imela spete v visoko figo, obleko pa je kombinirala s srebrnim in zelenim nakitom. Kering, organizator dogodka, je matična družba nekaterih najbolj znanih luksuznih blagovnih znamk, vključno z Guccijem, Saint Laurentom in Balenciago.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Dakota pa ni bila edina zvezdnica, ki se je tistega večera po rdeči preprogi sprehodila v obleki, ki je razkrivala veliko gole kože. Poleg nje je takšen videz izbrala tudi igralka Margot Robbie, ki je nosila dolgo, prozorno obleko s kamenčki.
