Tuja scena

Dakota Johnson na rdeči preprogi v drzni opravi

New York, 12. 09. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Igralka Dakota Johnson se je na rdeči preprogi v New Yorku pojavila v obleki, s katero je vzbudila veliko pozornosti. 35-letna zvezdnica filmov Petdeset odtenkov sive, Materialists in Madame Web se je udeležila enega od dogodkov v okviru tedna mode v New Yorku, njena prosojna oprava pa ni ostala neopažena.

Dakota Johnson je na gala prireditvi fundacije Kering Caring For Women, ki je potekala v okviru tedna mode v New Yorku, na rdečo preprogo stopila v prosojni obleki s čipko, s katero je požela veliko pozornosti. Pod drzno kreacijo sveže samske 35-letne zvezdnice se podpisuje modna hiša Gucci.

Dakota Johnson je na rdeči preprogi nosila drzno kreacijo modne hiše Gucci.
Dakota Johnson je na rdeči preprogi nosila drzno kreacijo modne hiše Gucci. FOTO: Profimedia

Igralka je pod čipko črne barve, ki ji je segala do tal, nosila črno spodnje perilo, videz pa dopolnila s sandali z visoko peto. Lase je imela spete v visoko figo, obleko pa je kombinirala s srebrnim in zelenim nakitom. Kering, organizator dogodka, je matična družba nekaterih najbolj znanih luksuznih blagovnih znamk, vključno z Guccijem, Saint Laurentom in Balenciago.

Dakota pa ni bila edina zvezdnica, ki se je tistega večera po rdeči preprogi sprehodila v obleki, ki je razkrivala veliko gole kože. Poleg nje je takšen videz izbrala tudi igralka Margot Robbie, ki je nosila dolgo, prozorno obleko s kamenčki.

dakota johnson igralka obleka gucci drzna oprava
