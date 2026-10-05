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Dakota Johnson o poroki Taylor Swift: Bilo je tako zabavno

Los Angeles, 05. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Dakota Johnson o poroki Taylor Swift: Bilo je tako zabavno

Dakota Johnson je razkrila nekaj podrobnosti s poroke svoje dobre prijateljice Taylor Swift in Travisa Kelcea. Igralka, ki je bila med približno tisoč svati na julijski poroki v New Yorku, je povedala, da je bilo praznovanje natanko takšno, kot si ga je pevka vedno želela. Ob tem je razkrila tudi, ali meni, da bodo fotografije z zasebnega slavja kdaj prišle v javnost.

Dakota Johnson se je razgovorila o poroki Taylor Swift in Travisa Kelcea, ki sta si 3. julija večno zvestobo obljubila v dvorani Madison Square Garden. "Bilo je tako zabavno. Bilo je ... vse, o čemer je sanjala. Zdelo se je, da je vse popolnoma v njenem slogu," je v pogovoru za BBC povedala 36-letna igralka.

Dakota Johnson in Taylor Swift na podelitvi nagrad MTV
Dakota Johnson in Taylor Swift na podelitvi nagrad MTV
FOTO: AP

Na poroki se je zbralo okoli tisoč gostov, med njimi številni znani obrazi, kot so Adam Sandler, Bradley Cooper, Camila Cabello in Gigi Hadid. Na vprašanje, ali meni, da bodo fotografije s poroke kdaj pricurljale v javnost, pa je kratko odgovorila: "Ne."

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Dakota in Taylor sta sicer že dolgo dobri prijateljici, pred kratkim pa sta sodelovali tudi pri pevkinem novem videospotu za pesem Patient Zero. "S Taylor sva res dobri prijateljici in veliko se pogovarjava o vsem, dobesedno o vsem na svetu," je dejala ter pevko označila za genialno. 

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Ko jo je Swiftova povabila k sodelovanju, ni oklevala: "Seveda bi z njo naredila karkoli, z njo je najbolj zabavno." Videospot, v katerem nastopa tudi Colin Farrell, je premiero doživel na letošnji podelitvi nagrad MTV.

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Dakota Johnson Taylor Swift Travis Kelce

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