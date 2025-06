Dakota Johnson o zvezah: Ne sestajam se z idioti

OGLAS

Dakota Johnson in Chris Evans, ki sta skupaj zaigrala v filmu Materialists, sta nedavno gostovala v oddaji Today, kjer ju je voditelj Craig Melvin v duhu scenarija filma povprašal, kaj bi bila ena od stvari, od katere v zvezi ne bi odstopili, če bi partnerja iskali s pomočjo ženitne posrednice in bi ji morali podati smernice. Evans je bil jasen in odgovoril, da je to ljubezen do psov, Johnson pa je dejala, da se ne sestaja z idioti.

Dakota Johnson se je nedavno razšla z dolgoletnim partnerjem Chrisom Martinom. FOTO: Profimedia icon-expand

Njen odgovor je tako s strani občinstva v studiu kot snemalne ekipe izzval naval smeha, 43-letni soigralec pa jo je zbodel z besedami: "To pa je naključje. Tako je! Žebljico na glavico!" Igralka je pred dnevi v intervjuju za Los Angeles Times namignila, da sta se z dolgoletnim partnerjem Chrisom Martinom razšla, govorice o njunem razhodu pa so zaokrožile tudi po ameriških tabloidih.

Ko jo je voditelj vprašal, zakaj je bila njena vloga v filmu zanjo drugačna od ostalih, je odgovorila: "Kompleksnost vseh likov. Paradoks. Vsi so zmedeni o tem, kaj naj bi storili s svojimi srci in kaj je prava poteza. To se mi zdi zelo iskreno in s tem se lahko zelo poistovetim. Zelo dolgo časa smo hitro začeli obsojati razmerja ali to, kako naj bi se odvijala, kako naj delujejo v tem svetu, kdaj naj se ljudje poročajo in da je ločitev slaba stvar. Zakaj naj bi bila ločitev slaba? Zakaj naj bi se ljudje poročali, zakaj ob točno določeni starosti in samo enkrat? Zakaj? To res ni pomembno."