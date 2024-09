Dakota Johnson po govoricah o razhodu znova z zaročnim prstanom

Konec prejšnjega tedna je medije preplavila novica o razhodu Dakote Johnson in Chrisa Martina. Po zagotavljanju določenih virov naj bi zvezdnika razdrla zaroko, saj naj bi bilo njune ljubezni konec. A kmalu po novicah so se oglasili igralkini predstavniki za medije in novico zanikali, zdaj pa so fotografi ujeli zvezdnico, ki si je na roko znova nadela zaročni prstan. Zdaj očitno tudi 34-letnica želi dokončno utišati govorice o razhodu.

Je ljubezni med Dakoto Johnson in Chrisom Martinom konec? Tako se je pisalo pretekli konec tedna, ko so medije preplavile novice, da sta zvezdnika razdrla zaroko. Igralka naj bi bila namreč večkrat opažena brez zaročnega prstana, nazadnje pa so ju kot par opazili junija, ko ga je igralka podpirala na nastopu na festivalu v Glastonburyju.

Dakota Johnson si je po govoricah o razhodu spet nadela poročni prstan.

A že nekaj ur po novici se je oglasil Dakotin predstavnik za medije in njun razhod zanikal ter dodal, da sta skupaj srečna. Zdaj pa se je svoj lonček očitno odločila pristaviti tudi Dakota, a ne z besedami, temveč dejanji. Ponovno si je nadela zaročni prstan z velikim zelenim smaragdom. Fotografi so jo ujeli na ulicah Malibuja, ko se je sprehajala skupaj s prijateljema Jeremyjem Allenom Whiteom in Blakeom Leejem.