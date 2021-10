Dakota Johnson rojstni dan praznovala z mamo

Igralka Dakota Johnson, hčerka nekdanjih zakoncev Melanie Griffith in Dona Johnsona, je dopolnila 32 let. Ta mejnik je slavljenka proslavila s svojo mamo in prijatelji, Dakotinega srčnega izbranca Chrisa Martina pa ni bilo na spregled.

Melanie Griffith (levo) na praznovanju hčerkinega 32. rojstnega dne. Dakota Johnson je svoj 32. rojstni dan praznovala obkrožena s svojimi najdražjimi. Slavljenka je očitno ljubiteljica italijanske hrane, saj je za slavnostno večerjo izbrala italijansko restavracijo v Los Angelesu. Tja je povabila svojo mamo, slavno igralko Melanie Griffith in najožje prijatelje. Kot lahko vidimo na posneti fotografiji, je bilo za slavnostnim omizjem veselo. Na večerji pa je manjkal Dakotin izbranec Chris Martin, pevec skupine Coldplay. 64-letna Melanie Griffith je hčerkin rojstni dan obeležila tudi na Instagramu, kamor je objavila njuno skupno črno-belo fotografijo. "Vse najboljše, moja čudovita punca! Tako zelo si polna ljubezni, čarobnosti in skrivnosti. Rada te imam z vsem srcem," je objavo pospremila ponosna mama. Kot kaže, je bilo praznovanje Dakotinega 32. rojstnega dne letos bolj skromno v primerjavi z njenim okroglim 30. rojstnim dnem, kar je seveda tudi razumljivo. Takratni jubilej je namreč praznovala s svoji srčnim izbrancem Chrisom Martinom in z več prijatelji ter družino, tudi z Martinovo bivšo ženo Gwyneth Paltrow. Vir je takrat za People povedal: "Dakota je imela ogromno rojstnodnevno praznovanje in videti je bilo, da je v tem resnično uživala. Vidi se, da je ljubljena, ker je prišlo toliko njenih prijateljev. Tudi Gwyneth je bila tam." Chris Martin pa je svojo drago za okrogli jubilej presenetil z rojstnodnevno torto s podobo njenega psa Zeppelina.