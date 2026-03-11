Dakota Johnson v drzni kampanji za znano modno znamko

Splet je preplavila najnovejša kampanja modne hiše Calvin Klein, v kateri ima osrednjo vlogo 36-letna hollywoodska zvezdnica Dakota Johnson. Igralka v oglasu v spodnjem perilu bere scenarij na kavču, zgoraj brez igra biljard, pozira na postelji ter se spodaj brez sonči ob bazenu, pokrita le s knjigo.

Zvezdnica, ki se je v seriji fotografij in posnetkov, objavljenih na spletu, razgalila ter pokazala svojo izklesano postavo, je z drzno kampanjo pritegnila pozornost marsikoga. Johnson sicer še zdaleč ni prva zvezdnica, ki je moči združila z legendarno znamko. Obraz Calvina Kleina so v preteklosti bili tudi manekenka Kate Moss, igralec Mark Wahlberg, zakonca Justin in Hailey Bieber, igralka Brooke Shields ter številni drugi.

Da se ne boji sprejemati drznih modnih odločitev, je hčerka igralke Melanie Griffith in igralca Dona Johnsona večkrat dokazala. Preteklo leto je na gala prireditvi fundacije Kering Caring For Women, ki je potekala v okviru tedna mode v New Yorku, na rdečo preprogo stopila v prosojni obleki s čipko, pod katero se je podpisala modna hiša Gucci.