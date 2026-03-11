Naslovnica
Tuja scena

Dakota Johnson v drzni kampanji za znano modno znamko

Los Angeles, 11. 03. 2026 12.31

Avtor:
E.M.
Dakota Johnson

Igralka Dakota Johnson, znana po vlogi Anastasie Steele v filmski franšizi Petdeset odtenkov sive, je obraz najnovejše kampanje modne znamke Calvin Klein. Zvezdnica se je v seriji fotografij in posnetkov razgalila ter pokazala svojo izklesano postavo. Z drzno kampanjo je pritegnila pozornost marsikoga.

Splet je preplavila najnovejša kampanja modne hiše Calvin Klein, v kateri ima osrednjo vlogo 36-letna hollywoodska zvezdnica Dakota Johnson. Igralka v oglasu v spodnjem perilu bere scenarij na kavču, zgoraj brez igra biljard, pozira na postelji ter se spodaj brez sonči ob bazenu, pokrita le s knjigo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica, ki se je v seriji fotografij in posnetkov, objavljenih na spletu, razgalila ter pokazala svojo izklesano postavo, je z drzno kampanjo pritegnila pozornost marsikoga. Johnson sicer še zdaleč ni prva zvezdnica, ki je moči združila z legendarno znamko. Obraz Calvina Kleina so v preteklosti bili tudi manekenka Kate Moss, igralec Mark Wahlberg, zakonca Justin in Hailey Bieber, igralka Brooke Shields ter številni drugi.

Preberi še Dakota Johnson na rdeči preprogi v drzni opravi

Da se ne boji sprejemati drznih modnih odločitev, je hčerka igralke Melanie Griffith in igralca Dona Johnsona večkrat dokazala. Preteklo leto je na gala prireditvi fundacije Kering Caring For Women, ki je potekala v okviru tedna mode v New Yorku, na rdečo preprogo stopila v prosojni obleki s čipko, pod katero se je podpisala modna hiša Gucci.

Preberi še Dakota Johnson v drzni obleki pustila malo prostora domišljiji

Še več drznosti je pokazala pred dvema letoma na losangeleški premieri akcijskega filma Madame Web. Spomnimo, po rdeči preprogi se je sprehodila v mrežasti kreaciji modne hiše Gucci in pokazala veliko gole kože. Pod toaleto je sicer nosila spodnjice kožne barve, ki pa niso zakrile zadnjice.

Dakota Johnson Calvin Klein perilo kampanja

