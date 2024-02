Dakota Johnson v drzni obleki pustila malo prostora domišljiji

Igralkina stilistka Kate Young je drzno toaleto dopolnila z diamantno ogrlico. Za svečane toalete, dopolnjene s kristali, resicami in prosojnim materialom, so se odločile tudi preostale zvezdnice filma, igralke Celeste O'Connor , Sydney Sweeney in Isabela Merced .

Ne le z drznimi opravami, Dakota Johnson je v zadnjem času veliko pozornosti pritegnila tudi s svojimi besedami. Hčerki slavnih igralcev Dona Johnsona in Melanie Griffith se namreč zdijo pogovori o nepotizmu, natančneje o t. i. otrocih nepotizma, nadležni in dolgočasni in to je dala novinarjem tudi jasno vedeti. "Ko se je o tem začelo govoriti, se mi je vse skupaj zdelo zelo nadležno in dolgočasno. Če si novinar, piši o čem drugem. To je tako brez veze."