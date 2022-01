Dakota Johnson zveze z Martinom ne želi izpostavljati očem javnosti

Chris Martin in Dakota Johnson ne izpostavljata svoje zveze.

"Skupaj sva že kar nekaj časa in včasih greva ven, a ker oba veliko delava, je lepo biti doma, kjer je prijetno in zasebno," je 32-leta zvezdnica filmske franšize Petdeset odtenkov sive povedala med intervjujem za britansko revijo Elle in dodala: "Večina zabave poteka v moji hiši."

Dakota Johnson, ki s 44-letnim Chrisom Martinom hodi od leta 2017, je za revijo povedala tudi, da se včasih počuti starejšo, spet drugič pa mlajšo, kot je v resnici.

"Hkrati se počutim, kot bi imela 48 in 26 let," je pojasnila. "Živela sem polno življenje. Veliko življenja sem že izkusila, ko sem bila res mlada, in mislim, da se zato počutim starejšo."

Johnsonova in Martin sta se januarja skupaj preselila v svoj sanjski dom v Malibuju. Hiša v vrednosti 12,5 milijona dolarjev, kar je malo več kot 11 milijonov evrov, se ponaša s šestimi spalnicami in devetimi kopalnicami, razkošno domovanje pa se razprostira na skoraj 500 kvadratnih metrih. Decembra 2020 so se pojavile tudi govorice, da sta zaročena, a zaljubljenca jih nista niti zanikala niti potrdila.