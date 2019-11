Dakoti Johnson nekdanji očim Antonio Banderas spremenil življenje

"Ko sem bila stara šest let, se je moja mama poročila z moškim, ki je v naša življenja prinesel neverjetno luč, popolnoma nov svet ustvarjalnosti in kulture ter izjemno čarobno mlajšo sestro (Stello Banderas)," je 30-letna igralka dejala občinstvu. "Moj očim, Antonio Banderas, je kar naenkrat prišel v naša življenja," je nadaljevala in povedala, da so se skupaj zelo zabavali. "Mojo mamo, moje sorodnike in mene je imel tako zelo rad, da nam je s tem spremenil življenje," je dejala in dodala, da jo je Antonio veliko naučil, med drugim tudi discipline.

Banderas pa je za Vulture dejal, da ima svojo nekdanjo ženo še vedno rad in jo kljub razhodu šteje za družino. "V tistih letih se je vse zgodilo zelo hitro," je igralec začel opisovati svoj zakon z Dakotino mamo. "Ko pogledam nazaj, je bilo moje življenje hitro in fascinantno. Tista leta je bilo vse tako živahno in lepo," je priznal. Za Dakoto pa je dejal, da je še vedno njegova najboljša prijateljica, in dodal: "Mojo družino sestavljajo Dakota, mala Estella in Alexander," je naštel in se glede slednjega nanašal na Melaniejinega 34-letnega sina, ki ga ima s Stevenom Bauerjem.