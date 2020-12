Dakoto Johnson opazili s prstanom: je zaročni?

Dakota Johnson so v teh dneh ujeli na ulici, kjer je pritegnila pozornost z ogromnim prstanom z zelenim kamnom. Ker ga je nosila na prstancu so hitro pojavila namigovanja, da sta 31-letna igralka in njen 12 let starejši izbranec, glasbenik Chris Martin naredila naslednji korak v zvezi.

icon-expand Dakota Johnson s prstanom FOTO: Profimedia 31-letna igralka Dakota Johnson, ki se jo večina spominja po vlogi Anastasia Steele v filmu Petdeset odtenkov sive, se je mudila po opravkih. Fotografi so jo ujeli na ulici, medtem ko je govorila po telefonu. Bolj kot njen videz, pa je tokrat pozornost pritegnil novi prstan z zelenim kamnom, ki ga je nosila na levem prstancu. Dakota Johnson in 43-letni Chris Martin, frontman skupine Coldplay, sta skupaj od leta 2017, Takrat so ju tudi prvič ujeli skupaj na zmenku, ko sta v Los Angelesu obiskala neko sushi restavracijo. Njuna zveza je sicer že od vsega začetka zelo zasebna, saj se ne izpostavljata na družbenih omrežjih, v javnosti pa ju le redko lahko vidimo skupaj. Viri so za People povedali, da sta postala precej resna. icon-expand Dakota Johnson in Chris Martin sta se spustila v razmerje leta 2017. FOTO: Profimedia "Skupaj se ne izpostavljata. Zdi se, da uživata v mirnem življenju in da postajata vse bolj resna," je vir povedal aprila. V začetku letošnjega leta sta Dakota in Chris tudi kreativno sodelovala, ko je Dakota režirala glasbeni videospot za Chrisovo skupinoColdplay. "Ta izkušnja je bila precej sanjska," je zvezdnica povedala za Extra,potem ko je video za pesem Cry Cry Cry premiero doživel na valentinovo. "Tako sem hvaležna, da sem dobila priložnost. Delala sem s tako izjemnimi umetniki na vseh področjih. Počutila sem se izjemno privilegirano, da sem posnela ta video." Chrisova nekdanja žena Gwyneth Paltrow, s katero imata 16-letno Apple in 14-letnegaMosesa, njegovo zvezo z Dakoto že od samega začetka odobrava. Za revijo Harper's Bazaar je pred časom dejala: "Obožujem jo." icon-expand Je to zaročni prstan? FOTO: Profimedia icon-expand