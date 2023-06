Damien Hurley režiral film, v katerem ima mama Liz ljubimko

21-letni sin hollywoodske igralke Liz Hurley, Damien Hurley, se je prvič preizkusil kot režiser celovečernega filma. V tokratnem projektu nastopa tudi njegova 58-letna mama, ki igra tudi erotične prizore z drugo žensko. Film naj bi bila skrivnostna drama z naslovom Strogo zaupno.

Damian se je s projektom pohvalil na svojem Instagramu, kjer je delil nekaj fotografij s snemanja in dopisal, da je njegova mama zaustavila vse projekte, da bi pomagala sinu pri snemanju filma.

"Vsi vpleteni v filmu si zaslužijo, da jih omenim in jim s tem posvetim delček svoje ljubezni, a trenutno si želim izpostaviti in častiti Elizabeth Hurley, ki je med snemanjem mojega prvega kratkega filma leta 2010, ko sem imel le osem let, obljubila, da bo sodelovala pri mojem celovečercu. Držala je besedo in v trenutku, ko je film dobil zeleno luč, je spustila vse svoje stvari iz rok in odhitela na čudovite Karibe, da bi mi pomagala. Sodelovati z njo je bilo sanjsko."