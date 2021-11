Dan Bilzerian: največji kralj ali prevarant Instagrama?

Dan Bilzerian ima na Instagramu kar 32,7 milijona sledilcev, zaradih svojih objav pa si je v javnosti pridobil naziv kralja Instagrama. Svojo bazo sledilcev si je 40-letni vplivnež začel graditi leta 2012, ko je s fotografijami razkošnega življenjskega sloga, eksotičnih destinacij in lepih deklet v kopalkah na svoj profil privabljal množice. Tako si je zgradil bazo zvestih oboževalcev, ki jim je ponosno kazal, kako zapravlja ogromno denarja za vsakodnevne uživancije.

Obogatel z igranjem pokra

Izvor Bilzerianovega premoženja je bil vedno nekoliko pod vprašajem. Raziskava Wall Street Journala je pokazala, da je bil njegov oče Paul obsojen številnih finančnih zločinov, zaradi katerih je prestajal zaporno kazen. Zaradi odsotnosti očeta je Dan, kot je dejal v enem izmed intervjujev, prestajal osamljeno otroštvo, odrasel pa je v precej problematičnega najstnika. Iz šole so ga izključili, ker so ga ujeli s strelnim orožjem v prtljažniku njegovega avtomobila. Kasneje se je vpisal na vojaško šolo, a tudi te ni dokončal. Po prihodu iz vojske ga je brat navdušil nad pokrom in kmalu je postal zasvojen. Z igranjem je začel bogateti, njegovi dobički pa naj bi se z leti večali iz tisoč evrov na milijone. Dan torej trdi, da je obogatel z igranjem pokra, v kar pa so skozi leta mnogi podvomili, saj trdijo, da s tem ne moreš zaslužiti tako velike količine denarja, kot ga on dnevno zapravlja.