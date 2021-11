Izid biografije Dana Bilzeriana zaradi eksplicitne vsebine prestavljen

Dan Bilzerian , kralj Instagrama, je pred časom najavil knjigo spominov. Nanjo pa bodo morali milijonarjevi oboževalci še nekoliko počakati. Biografija, v kateri prednjačijo zgodbe, povezane z drogo in seksom, je bila tik pred natisom. Težave pa so se pojavile zaradi omejene posebne izdaje, ki vsebuje fotografije večjega formata, na njih pa so prikazane pomanjkljivo oblečene ženske, nekatere so celo nage. Cena posebnega izvoda je 84 evrov.

V avtobiografiji so podrobni zapisi o orgijah, v katerih je Bilzerian sodeloval, pa tudi o divjih zabavah z modeli na jahtah, v dvorcih in na zasebnih letalih. Dotakne se še ljubezni do orožja in eksplozivov. Zvezdnik, ki mu na Instagramu sledi skoraj 33 milijonov ljudi, v knjigi trdi, da dnevno spi s kar osmimi ženskami. Biografijo je v prvi različici že izdal, vendar ni maral avtorja, ki jo je pisal v njegovem imenu, zato jo je kasneje spisal sam in jo izdal v samozaložbi. Lanskega oktobra jo je označil za umetnino. ''Ljudje bodo doživljali panične napade in jaz bom izgubil vse prijatelje, sem pa vsaj prekleto iskren in sem izdal prekleto dobro knjigo,'' je dejal.