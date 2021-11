Dan Levy zaradi preobremenjenosti z delom utrpel zdravstvene težave

Dan Levy, igralec in ustvarjalec z emmyjem nagrajene komedije Dobrodošli v Schitt's Creeku, je razkril, da je bila tesnoba "tako močna", da ni mogel premakniti vratu in je na snemanju omenjene serije potreboval celo akupunkturista in kiropraktika. "Nelagodje v mojem vratu je bilo tako hudo, da vratu nisem mogel premakniti," opisuje težke trenutke, s katerimi se je soočil zaradi preobremenjenosti.

icon-expand Danu Levyju je prevelika osredotočenost na serijo povzročala vse večji stres. FOTO: AP

Dan Levy je moral med delom pri seriji Dobrodošli v Schitt's Creeku usklajevati kar nekaj zadolžitev, za katere pravi, da so mu povzročile toliko fizičnega stresa, da je v nekem trenutku potreboval vratno opornico. Glavni igralec z emmyjem nagrajene serije je že med delom pri uspešnici govoril o svojem pomanjkanju družabnega življenja. Družbeno izolacijo so v veliki meri povzročile njegove številne ustvarjalne vloge pri seriji, ki so od njega zahtevale veliko ur dela in mu dopuščale le malo spanca, je zvezdnik povedal v intervjuju za britanski GQ.

Levy je za omenjeno revijo povedal, da so se njegovi dnevi začeli ob 5. uri zjutraj, ko se je odpeljal na snemanje, nato pa je vadil in dodajal popravke prizorov, sestavljal garderobo in sprejemal odločitve na snemanju, odobraval proračune in nato nadaljeval snemanje – včasih kot igralec, včasih kot režiser. Poleg vseh teh nalog pa je še po več ur vodil ekipo piscev serije. Ko je prišel domov, je imel le toliko časa, da je na hitro pojedel, preden se je vrnil k pisanju, kar je trajalo do približno 2. ure zjutraj.

icon-expand Igralec je bil zaradi serije Dobrodošli v Schitt's Creeku preobremenjen z delom. FOTO: Profimedia