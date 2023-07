Dan neodvisnosti tudi obletnica poroke številnih zvezdniških parov

Američani so praznovali dan neodvisnosti, praznik, ki ga običajno zaznamujejo pikniki, ognjemeti in razne zabave. Za nekatere pare je to tudi dan, ko so si obljubili večno zvestobo, med njimi pa so številni zvezdniki. 4. julija sta se poročila zakonca Beckham, pred oltar je stopila Julia Roberts, usodni 'da' sta si obljubila Mila Kunis in Ashton Kutcher, obletnico poroke pa sta praznovala tudi Ozzy in Sharon Osbourne.

Ameriški dan neodvisnosti ni le praznik Američanov, je tudi dan, ko praznujejo številni zvezdniški pari. Ti so se odločili, da bodo 4. julij izbrali za svoj poročni dan, med njimi pa sta tudi zakonca Beckham, Julia Roberts in Danny Moder, Mila Kunis in Ashton Kutcher, zakonca Osbourne ter Tom Hardy in Charlotte Riley.

Britanca Victoria in David Beckham sta 4. julija praznovala 24. obletnico poroke, zakonca pa sta ta poseben dogodek obeležila z objavo fotografij iz preteklosti in sedanjosti, pod objavami pa so jima čestitali številni zvezdniški prijatelji, ki so jima zaželeli veliko zaljubljenih in srečnih skupnih dni v prihodnjih letih. Beckhamova sta se v zakonu razveselila štirih otrok, kljub številnim govoricam, da se razhajata, pa zakonca še vedno delujeta srečna in zaljubljena. Pred dnevi so ju opazili v Franciji, kjer sta se udeležila Pariškega tedna mode, med vožnjo s čolnom pa sta delovala bolj zaljubljena kot kadar koli.

Obletnico sta z objavo na družbenem omrežju obeležila tudi Julia Roberts in Danny Moder, ki sta se poročila leta 2002 na zasebni slovesnosti. Igralka je na svojem Instagramu delila skupno fotografijo z možem, na kateri se poljubljata. Čeprav je zvezdnica omejila komentarje pod objavo, pa so ji ob 21. obletnici zakona v komentarjih čestitali zvezdniški prijatelji. Zakonca sta se spoznala na snemanju filma Mehikanka, kjer je Robertsova nastopila v glavni vlogi, Moder pa je bil eden izmed snemalcev. Poročila sta se dve leti pozneje, ko sta prijatelje povabila na praznovanje dneva neodvisnosti in jih presenetila s poročnim slavjem. V zakonu sta se razveselila treh otrok, sedaj 18-letnih dvojčkov Phinneasa in Hazel ter 16-letnega Henryja.

Mila Kunis in Ashton Kutcher sta več let igrala par v komični seriji Oh, ta sedemdeseta, preden sta javnosti sporočila, da sta postala par tudi v resničnem življenju. Ker je bila njuna kemija očitna že na zaslonu, so mnogi njuno kasnejšo zvezo predvidevali, igralec pa je pred kratkim ob ženini fotografiji, ki jo je delila na družbenem omrežju, zapisal, da je najsrečnejši moški na svetu. Zakonca sta letos praznovala osmo obletnico poroke, kot sta razkrila, pa se nista zaljubila na snemanju serije, kjer sta se spoznala. "Oba sva morala doživeti veliko stvari v najinih življenjih, da sva lahko postala človeka, kakršna sva bila, ko sva končno postala par," je Kunisova razložila Howardu Sternu in dodala: "Če bi ostala enaka, kot sva bila takrat, ne bi bilo mogoče, da sva skupaj." Zvezdnika sicer skrbno skrivata svoje zasebno življenje, zato je o navadah njune družine le malo znanega. V letih, odkar sta par, sta se razveselila dveh skupnih otrok, sedaj osemletne Wyatt Isabelle in šestletnega Dimitrija Portwooda.

Sharon in Ozzy Osbourne sta se poročila leta 1982, letos pa sta praznovala 39. obletnico poroke. Njuna poroka je bila tematsko obarvana, oba mladoporočenca sta nosila bela oblačila, Ozzy pa je dodal še zelen venček. Zakonca imata skupaj tri otroke, Amiee, Kelly in Jacka, legendarni pevec pa ima še tri otroke od prej, Jessico, Elliota in Louisa. Par je svoje življenje delil z javnostjo v resničnostni oddaji, v kateri so oboževalci lahko spremljali vsakdanjik te nenavadne družine, Osbournova pa sta se v zadnjih letih razveselila prvih vnukov.

