Dan neodvisnosti v ZDA znova minil v luči zvezdniške zabave

Na zabavi je bilo sicer še veliko več odmevnih imen, a so se zvezdniki spretno izogibali radovednežem in njihovim fotografskim objektivom. Na zabavi sta bila po poročanju tujih medijev tudi Kim Kardashian in raper Travis Scott , vabilo pa naj bi tudi letos prejela zakonca Jennifer Lopez in Ben Affleck . Kdo vse se je še udeležil zabave, bo jasno, ko bo na spletu objavljen uraden posnetek.

Spomnimo, lani se je na zabavi zbralo veliko znanih. Tam so bili med drugim nogometni zvezdnik Kylian Mbappé, oskarjevec Leonardo Di Caprio, zvezdnica serije Talenti v belem Ellen Pompeo, glasbenik Usher, komik Kevin Hart, producent in raper DJ Khaled ter zakonca Jennifer Lopez in Ben Affleck. Fotografi so v objektiv ujeli še glasbenico Kelly Rowland in Toma Bradyja. Zabave nista zamudila niti raperja Travis Scott in Jay Z s soprogo Beyoncé. Na dogodku sta bili tudi pevkina sestra in mama Solange in Tina Knowles. Dogodka so se udeležili tudi Kim Kardashian in Kendall Jenner ter Justin Bieber s soprogo Hailey.