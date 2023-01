Dan po kronanju Karla III. koncert s svetovnimi zvezdami

Buckinghamska palača je sporočila, da bo dan po kronanju v Westminstrski opatiji, ki se bo odvijalo 6. maja, na gradu Windsor prirejen koncert. Na slavljenju novega kralja Karla III. bodo nastopile globalne glasbene ikone, orkester in kronanski zbor. Britanski kralj in kraljica soproga Camilla upata, da bo to odlična priložnost, da družine, prijatelji in skupnosti skupaj praznujejo, še sporočajo iz kraljeve palače.