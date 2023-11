Dan po vložitvi resne tožbe raper Diddy in pevka Cassie sklenila poravnavo.

Dolgoletna psihična in fizična zloraba. Tega je pevka Cassie Ventura obtožila nekdanjega partnerja, raperja Seana Combsa - Diddyja . Le 24 ur po vložitvi tožbe pa sta zvezdnika očitno prišla do sporazuma, saj sta v skupni izjavi za javnost sporočila, da sta dosegla zunajsodno poravnavo.

"Odločila sem se, da to zadevo rešim sporazumno pod pogoji, da imam določeno stopnjo nadzora," je v izjavi dejala pevka in se družini, oboževalcem in odvetnikom zahvalila za neomajno podporo. Raper pa je dodal: "Odločila sva se, da bova to zadevo rešila sporazumno. Cassie in njeni družini želim vse najboljše." Podrobnosti poravnave ostajajo neznane, jasno pa je, da se je raper izognil morebitnemu sojenju, pevka pa morebitnemu navzkrižnemu zasliševanju njegovih odvetnikov.