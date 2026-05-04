Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Dan Vojne zvezd obeležili tudi v Beli hiši: Donald Trump in 'mali Yoda'

Washington, 04. 05. 2026 20.14 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Donald Trump in mali yoda

V Beli hiši so se pridružili praznovanju 4. maja, mednarodnega dneva franšize Vojna zvezd. Ob tej priložnosti so na spletu objavili posebno grafiko, ki nekdanjega predsednika ZDA povezuje s svetom kultne vesoljske sage.

Ta dan so izbrali zaradi besedne igre s kultnim citatom iz filmov "May the force be with you", ki zveni podobno kot "May (mesec maj, op.a.) the fourth (četrti, op.a.) be with you".

Današnji dan je prav poseben za vse ljubitelje franšize Vojne zvezd. Četrti maj je vse od leta 2011 rezerviran za ljubitelje omenjene uspešnice. Praznik so tako tudi letos obeležili širom sveta, nanj pa niso pozabili niti v Beli hiši, kjer so na družbena omrežja objavili sliko, na kateri je Donald Trump upodobljen kot priljubljen lik Mandalorec, ob njem pa animiran lik Din Grogu, pogovorno bolj znan kot 'mali Yoda'. "V galaksiji, ki zahteva moč, Amerika stoji pripravljena. To je pot. Naj bo 4. maj z vami," so pripisali umetnini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Znanstvena fantastika je sicer svetovno prepoznavnost dosegla že s prvim filmom pod taktirko režiserja Georgea Lucasa leta 1977. Oboževalci pa zdaj že nestrpno pričakujejo izid novega filma, v kinematografe namreč po sedmih letih, 22. maja, prihaja nov film. Prihajajoči film z naslovom Vojna zvezd: Mandalorijanec in Grogu, ki ga je režiral Jon Favreau, naj bi neposredno nadaljeval zgodbo priljubljene serije, v ospredju pa bosta lovec na glave Din Djarin in ljubki 'mali Yoda' (Grogu).

vojna zvezd star wars film franšiza praznik

Cameron Diaz pri 53 letih še tretjič mama

24ur.com Bela hiša delila fotografijo 'papeža Trumpa'
24ur.com Trump uokviril svojo zaporniško fotografijo in jo razobesil v Beli hiši
24ur.com Trump ob pogledu na Zelenskega: Uau, danes si pa urejen
24ur.com Trumpova vizija Gaze po vojni: luksuzno letovišče in bradate trebušne plesalke
24ur.com Nove fotografije iz Epsteinove zapuščine: na njih tudi Trump, Clinton, Gates
24ur.com Trump in Epstein kot Jack in Rose iz Titanika
24ur.com Trump najprej kritiziral Zelenskega, sedaj se bo z njim sestal
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
04. 05. 2026 21.13
Ni gladek
Odgovori
0 0
osservatore
04. 05. 2026 20.20
Film "Vojna zvezd" je prekompliciran za razumevanje Oranžnega, zanj so razumljive risanke Tom in Jerry.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 53 letih znova postala mama
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Britanska princesa znova noseča
Britanska princesa znova noseča
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692