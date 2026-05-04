Dan Vojne zvezd obeležili tudi v Beli hiši: Donald Trump in 'mali Yoda'

Ta dan so izbrali zaradi besedne igre s kultnim citatom iz filmov "May the force be with you", ki zveni podobno kot "May (mesec maj, op.a.) the fourth (četrti, op.a.) be with you".

Današnji dan je prav poseben za vse ljubitelje franšize Vojne zvezd. Četrti maj je vse od leta 2011 rezerviran za ljubitelje omenjene uspešnice. Praznik so tako tudi letos obeležili širom sveta, nanj pa niso pozabili niti v Beli hiši, kjer so na družbena omrežja objavili sliko, na kateri je Donald Trump upodobljen kot priljubljen lik Mandalorec, ob njem pa animiran lik Din Grogu, pogovorno bolj znan kot 'mali Yoda'. "V galaksiji, ki zahteva moč, Amerika stoji pripravljena. To je pot. Naj bo 4. maj z vami," so pripisali umetnini.

