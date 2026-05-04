Dan Vojne zvezd obeležili tudi v Beli hiši: Donald Trump in 'mali Yoda'

Današnji dan je prav poseben za vse ljubitelje franšize Vojne zvezd. Četrti maj je vse od leta 2011 rezerviran za ljubitelje omenjene uspešnice. Praznik so tako tudi letos obeležili širom sveta, nanj pa niso pozabili niti v Beli hiši, kjer so na družbena omrežja objavili sliko, na kateri je Donald Trump upodobljen kot priljubljen lik Mandalorec, ob njem pa animiran lik Din Grogu, pogovorno bolj znan kot 'mali Yoda'. "V galaksiji, ki zahteva moč, Amerika stoji pripravljena. To je pot. Naj bo 4. maj z vami," so pripisali umetnini.
Znanstvena fantastika je sicer svetovno prepoznavnost dosegla že s prvim filmom pod taktirko režiserja Georgea Lucasa leta 1977. Oboževalci pa zdaj že nestrpno pričakujejo izid novega filma, v kinematografe namreč po sedmih letih, 22. maja, prihaja nov film. Prihajajoči film z naslovom Vojna zvezd: Mandalorijanec in Grogu, ki ga je režiral Jon Favreau, naj bi neposredno nadaljeval zgodbo priljubljene serije, v ospredju pa bosta lovec na glave Din Djarin in ljubki 'mali Yoda' (Grogu).
