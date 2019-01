Danes Aquaman, pred 20 leti pa reševalec iz vode

Aquaman je že pred 20 leti oboževal morje. Danes zaradi izklesane postave in prvinske prezence glavnega junaka v kinodvorane drejo tudi tiste, ki ne marajo fantazijskih filmov. A Jason Momoa je že pred 20 leti več kot navduševal kot mišičasti reševalec iz vode. Pri rosnih 19. letih sicer še ni imel dolgih las, brade in tetovaž, ki so zdaj njegov zaščitni znak, je bil pa že takrat izklesan. Z leti pa je samo pridobil na šarmu.

Pri 18 letih ga je odkril mednarodno priznani oblikovalec Takeo Kikuchi, zaradi česar se je podal v manekenstvo in leto kasneje postal havajski model leta. Še vedno je delal v trgovini s surfi, nato pa je med 1300 kandidati dobil vlogo v kultni seriji Obalna straža, kjer je med letoma 1999 in 2001 igral Jasona Ioaneja. Seriji, ki je med svetovne zvezdnike izstrelila Pamelo Anderson in Davida Hasselhoffa, se je pridružil v deseti sezoni.

To je bila prva vloga, zaradi nje pa je dobil željo po igralski karieri, a na začetku ni imel sreče. Zato je po koncu snemanja užival, potoval, slikal in se ni preveč obremenjeval zaradi pomanjkanja vlog. Leta 2004 je dobil vlogo v znanstvenofantastični seriji Zvezdna vrata: Atlantida, kjer je igral do leta 2009, nato pa je prišlo leto 2011. Po vlogi Khala Droga v prvih dveh sezonah megauspešne serije Igra prestolov se je vse spremenilo.