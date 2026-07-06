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Mladi praznujejo neuradni praznik spletne šale 'six-seven'

Ljubljana, 06. 07. 2026 09.00 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
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Izraz "six-seven" (šest-sedem) je zelo priljubljena spletna šala brez določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in Instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6. 7., ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Trenda se je pred časom začel posluževati tudi papež, ki je s svojimi gestami večkrat nasmejal navzoče, na družbenih omrežjih pa poskrbel za številne viralne videoposnetke.

Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar. Je odličen primer "brainrota" ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira iz skladbe Doot Doot (6 7) filadelfijskega raperja Skrille, v kateri kot ušesom privlačen refren ponavlja 6-7.

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Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostma. Kombinacijo številk je sprva populariziralo urejanje videoposnetkov košarkarja NBA LaMela Balla, ki je visok "6-foot-7" (2,01 metra).

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V Sloveniji je ta "praznik" 6. julija, v angleško govorečih državah, kjer se pri navajanju datumov najprej omeni mesec in nato dan, pa to nadvse izvirno spletno šalo praznujejo 7. junija. Takrat se vsaj v ZDA ogromne skupine generacij Z in alfa zberejo v nekaterih večjih mestih in odštevajo do ure 18.07, kar bi lahko prav tako poimenovali "6-7".

Spletna šala meme TikTok Instagram viralno

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