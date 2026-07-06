Mladi praznujejo neuradni praznik spletne šale 'six-seven'

Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar. Je odličen primer "brainrota" ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira iz skladbe Doot Doot (6 7) filadelfijskega raperja Skrille, v kateri kot ušesom privlačen refren ponavlja 6-7.
Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostma. Kombinacijo številk je sprva populariziralo urejanje videoposnetkov košarkarja NBA LaMela Balla, ki je visok "6-foot-7" (2,01 metra).
V Sloveniji je ta "praznik" 6. julija, v angleško govorečih državah, kjer se pri navajanju datumov najprej omeni mesec in nato dan, pa to nadvse izvirno spletno šalo praznujejo 7. junija. Takrat se vsaj v ZDA ogromne skupine generacij Z in alfa zberejo v nekaterih večjih mestih in odštevajo do ure 18.07, kar bi lahko prav tako poimenovali "6-7".
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