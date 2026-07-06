Mladi praznujejo neuradni praznik spletne šale 'six-seven'

Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar. Je odličen primer "brainrota" ali nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira iz skladbe Doot Doot (6 7) filadelfijskega raperja Skrille , v kateri kot ušesom privlačen refren ponavlja 6-7.

Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostma. Kombinacijo številk je sprva populariziralo urejanje videoposnetkov košarkarja NBA LaMela Balla , ki je visok "6-foot-7" (2,01 metra).

V Sloveniji je ta "praznik" 6. julija, v angleško govorečih državah, kjer se pri navajanju datumov najprej omeni mesec in nato dan, pa to nadvse izvirno spletno šalo praznujejo 7. junija. Takrat se vsaj v ZDA ogromne skupine generacij Z in alfa zberejo v nekaterih večjih mestih in odštevajo do ure 18.07, kar bi lahko prav tako poimenovali "6-7".