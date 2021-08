Dani Dayer z očetom v Grčijo, njen partner v zapor zaradi goljufije

26-letna hči angleškega igralca Dannyja Dayerja, Dani Dayer, se je po razočaranju v ljubezni na počitnice odpravila kar z očetom. Potem ko so njenega zadnjega partnerja in očeta njunega 6-mesečnega sinka obsodili na tri leta zapora, se je zvezdnica odločila, da je najbolj varna izbira za pot v Grčijo njen 44-letni oče.

25-letni Sammy je nekdanji stranki, 91-letnega Petra Martina in 81-letnega Petra Haynesa, ogoljufal za približno 40.000 evrov. Upokojenca je prepričal, da je v njunem imenu investiral njun denar, v resnici pa si ga je prisvajal in zapravljal za luksuzno življenje.

Zvezdnica je sicer dejala, da se je najprej bala dolgega leta z dojenčkom, skrbelo pa jo je, da bi veliko jokal. Nazadnje naj bi dojenček, ki mu je ime Santiago , vso pot pridno spal. V začetku meseca so njenega partnerja in Santiagovega očeta obsodili na triletno zaporno kazen zaradi goljufije.

Dani naj bi bila popolnoma zlomljena in si poskuša znova sestaviti življenje kot mati samohranilka. "Popolnoma uničena je zaradi zadnjih dogodkov, vendar ve, da bo morala narediti velikanske spremembe v svojem življenju. Ve, da je dojenček Santiago najpomembnejši v njenem življenju, zato poskuša situacijo rešiti na najboljši možni način. Potrebuje nekaj časa, da razmisli," je dejal nek vir blizu zvezdnice.

Po obsodbi naj bi bilo Dani jasno, da ji je Sammy lagal in jo zavajal. "Trdil je, da ni naredil nič hujšega in tudi kazen ne bo huda. Zlomljena je in sočustvuje s starejšima moškima, ki ju je Sammy ogoljufal. Mislila je, da ima popolno družino, sedaj pa je ta iluzija uničena. Ugotoviti skuša, kako naj znova sestavi razbite koščke," je še dejal vir.

Sammyjevi žrtvi sta bili njegovi nekdanji stranki, ko je še delal v nekem podjetju, ki se je ukvarjalo z investicijami. Podjetje je za stranke polagalo stave na konjskih dirkah, vendar je pred kratkim šlo v stečaj. Sammy je izkoristil priložnost in starejši stranki zavajal, da njun denar še vedno polaga za stave.