Daniel Craig ima za naslednjega agenta 007 samo en nasvet

Daniel Craig, ki se bo od vloge Jamesa Bonda že v kratkem poslovil, je ponudil iskren nasvet svojemu nasledniku. Igralec bo svojo pot tajnega agenta sklenil po tem, ko bo luč sveta ugledala nova težko pričakovana filmska zgodba iz franšize No time to die (Ni čas za smrt, op. a.).

''Ne zaj***,'' je preprost napotek, ki ga je Craig ponudil med gostovanjem v priljubljeni oddaji The Tonight Show with Jimmy Fallon. 52-letnik se je v vlogi agenta 007 preizkusil kar petkrat, prvič pa se je pojavil v filmu Casino Royale, ki je na velika platna prišel leta 2006. Njegovi predhodniki so bili igralci Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby in Timothy Dalton.