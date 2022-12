Daniel Craig ne razume obsesije s Chrisom Evansom v puloverju

Daniel Craig, ki je lani zadnjič stopil v čevlje Jamesa Bonda, trenutno promovira drugi del detektivske kriminalke Nož v hrbet. Nedavno se je ustavil v oddaji BBC-jevega Radia 1, kjer je pogovor nanesel na prizor v prvem delu, ki je pritegnil veliko pozornosti. Chris Evans je namreč kot filmski lik Hugh Ransom Drysdalel navdušil v pletenem belem puloverju, v katerem se je mnogim oboževalcem zdel izjemno privlačen, kar so vneto izrazili na družbenih omrežjih.

54-letni britanski igralec je v radijski oddaji dejal, da obsedenosti s pletenim puloverjem ne razume. "To je del, ki ga ne razumem. Pač, Chris Evans ima oblečen pulover," je povedal Daniel. Dodal je, da bi vse skupaj lažje dojel, če bi bil Chris gol, ali pa vsaj v puloverju in gol od pasu navzdol. "Gre samo za to, da ima oblečen pulover. Novica je to, da ima Chris Evans pulover," se ni mogel načuditi obsesiji s prizorom.