Daniel Craig opravil celotni intervju, ne da bi opazil, da krvavi z rane na glavi

Daniel Craig , ki je v zadnjih petnajstih letih kar petkrat stopil v čevlje znamenitega Jamesa Bonda, je očitno tako vajen odrgnin, ran in drugih poškodb, da jih niti ne opazi več. Igralec je namreč pred kratkim skupaj s Javierjem Bardemom nastopil v intervjuju Variety's Actors On Actors , v katerem se med seboj intervjuvata dva igralca. Vprašanje o krvaveči rani je bilo zastavljeno šele na koncu intervjuja, ko je Bardem nekdanjega soigralca povprašal, kaj se je zgodilo, ta pa je priznal, da ni vedel, da krvavi.

"Kje? Sem si spravil sendvič na glavo?" je z vprašanjem odgovoril nekdanji tajni agent in se šel pogledat v ogledalo. Smeje mu je razložil, kaj se mu je zgodilo: "Poslali so mi to čudovito obročasto bliskavico, ki sem jo tik pred najinim intervjujem namestil na svoj iPad, a mi je padla na glavo. To človeku naredi 17 let igranja Jamesa Bonda, nič čudnega, da se poškodujem pri vsakem filmu, ki ga snemam. Če se na snemanju ne poškodujem, nekaj ne delam prav."