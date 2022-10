Daniel Craig prejel enako odlikovanje kot James Bond

Britanski igralec, ki je kar 15 let upodablja tajnega agenta Jamesa Bonda, si s svojim likom sedaj deli enako priznanje. Postal je namreč član reda svetega Mihaela in svetega Jurija, kamor ga je s podelitvijo odlikovanja za njegov doprinos v svet filma in gledališča, sprejela princesa Anne.

"Princesa Danielu Craigu podeljuje red svetega Mihaela in svetega Jurija – enako odlikovanje, ki ga ima njegov lik James Bond – za njegov izjemen doprinos filmu in gledališču," je kraljeva družina sporočila na njihovem uradnem Twitter profilu, ob tem pa priložila fotografijo, na kateri princesa Anne igralcu podeljuje odlikovanje v gradu Windsor. Craig je lani v akcijskem filmu Ni čas za smrt še zadnjič stopil v čevlje slavnega agenta 007, ki ga je upodabljal vse od leta 2006, ko je prvič kot Bond zaigral v Casino Royale in v glavni vlogi zamenjal Piercea Brosnana. Kdo bo nasledil Daniela zaenkrat še ni znano, se pa v medijih nenehno pojavljajo ugibanja. PREBERI ŠE Seznam zvezdnikov, ki bi lahko bili naslednji James Bond 54-letni zvezdnik je kot James Bond leta 2012 na odprtju olimpijskih iger v Londonu zaigral skupaj s kraljico Elizabeto II. v skeču, ki je otvoril prireditev. Kraljevi zaupnik Gyles Brandreth je septembra po njeni smrti v daljšem spisu za DailyMail zapisal, da je bil igralski izziv monarhinji v veselje: "Všeč ji je bilo, da so jo povabili k sodelovanju in svojo vlogo je odigrala brez napora in v enem samem poskusu. Zvečer je uživala v presenečenju, saj sodelovanja ni razkrila niti svoji družini."