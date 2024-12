Daniel Craig priznal, da je bila njegova slava po Bondu čustveno težka za družino

Daniel Craig je nedvomno svetovno slavo doživel, ko je stopil v čevlje vohuna Jamesa Bonda, čeprav se je že pred tem uveljavil kot hollywoodski igralec. Sedaj 56-letni zvezdnik pa je v nedavnem intervjuju v Londonu spregovoril tudi o tem, da je to bilo čustveno zelo težko obdobje zanj in za njegovo družino, ki pred tem ni bila vajena tolikšne pozornosti javnosti.

Ponudbo za nastop v filmu je dobil kmalu za tem, ko so začeli s snemanjem filma München , ki ga je režiral Steven Spielberg , o tehtanju odločitve, ali jo bo sprejel, pa je dejal: "Delal sem in bil sem že delno znan, zato me je to kupilo kot pijačo za šankom, a še vedno sem lahko šel kakorkoli."

Ko ga je filmski kritik Mark Kermode vprašal, ali je užival v vlogi Bonda, je zvezdnik povedal: "Sem, všeč mi je bila vsaka sekunda. Nekaj je bilo tudi čudnih, nenavadnih in težkih trenutkov, še posebej čustveno zahtevno je bilo za mojo družino. Slava je čudna."

Zvezdnik je priznal, da je sicer imel nekaj zadržkov, povezanih s slavo, a to ni smel biti razlog, da vlogo zavrne. Po petih nadaljevanjih se je iz franšize umaknil, trenutno pa ga gledalci lahko gledajo v filmu z naslovom Queer, ki ga je režiral Luca Guadagnino. Nastopa v vlogi Williama Leeja, ameriškega izseljenca v Mexico Cityju, ki dneve in noči preživlja v križarjenju po gejevskih barih, kjer spoznava mlade moške in se druži z drugimi člani majhne skupnosti homoseksualnih izseljencev.

Čeprav je vlogo sprejel, pa je v času, ko je še bil aktualni James Bond, ne bi, je nedavno priznal."Ne bi mogel hkrati nastopati v tem filmu in biti Bond. Bilo bi, kot da skušam pokazati svoj razpon zmožnosti," je povedal in pojasnil, da oboževalcem slavnega vohuna ni želel prikazati drugačnega pogleda na moškost:"To ni nekaj, o čemer sem se želel pogovarjati, čeprav sem se moral tudi v času Bonda neprestano pogovarjati o tem, kakšen vse bi lahko ta bil. Prav zato nisem želel še dodatno prilivati olja na ogenj."