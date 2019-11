Daniel Craig se dokončno poslavlja od Jamesa Bonda

No time to die bo tako že 25. film o Jamesu Bondu. Craig je v njegove čevlje prvič stopil leta 2005, ko je nastopil v Casino Royale, leta 2008 je zloglasnega agenta upodobil v Kvantumu sočutja, leta 2012 v Skyfallu in leta 2015 v Spectru. Na začetku letošnjega leta je igralec za The Sunday Times spregovoril o svojem odnosu do franšize. "To boste morda težko verjeli, ampak zelo rad sem Bond," je začel in nadaljeval, da je to ena najbolj napetih in izpopolnjujočih stvari, ki jih je naredil. "Vendar je za to potrebno veliko energije in staram se. Postajam zarjavel,"je še pojasnil.