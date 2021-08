Daniel Craig svojega premoženja ne bo zapustil otrokom

Bondov igralec je v nedavnem intervjuju presenetil z izjavo, da svojim otrokom ne namerava zapustiti svojega premoženja: "To se mi zdi neokusno," je povedal in dodal, da bo denar raje namenil v dobrodelne namene. Craig ima tri otroke, 29-letno Ello, ki jo ima z bivšo ženo Fiono Loudon, ter hčerko in pastorka s sedanjo ženo, igralko Rachel Weisz.

Daniel Craig je v nedavnem intervjuju za angleški medij spregovoril o ideji premoženja in zapuščine ter celotno zadevo označil za neokusno. 53-letni igralec, ki je sporočil, da se poslavlja od vloge tajnega agenta Jamesa Bonda, se je v pogovoru spomnil pregovora, ki narekuje, da človek, ki je umrl bogat, v resnici ni uspel v življenju. "Naslednji generaciji ne želim zapustiti veliko denarja. Moja filozofija se glasi: Reši se denarja ali pa ga podari, preden odideš." icon-expand Daniel Craig FOTO: MGM Studios Inc Craig ima tri otroke, 29-letno Ello, ki jo ima z bivšo ženo Fiono Loudon, ter hčerko in pastorka s sedanjo ženo, igralko Rachel Weisz. Igralec, ki je v čevlje britanskega skrivnega agenta stopil kar petkrat, na izid zadnjega filma še čaka, saj je bil ta zaradi pandemije večkrat prestavljen. Kljub vsemu je slavni igralec glede vsega izjemno realen: ''To je večje od vseh nas. Želimo, da si ljudje film ogledajo tako, kot je treba, na varen način." Dodal je, da želijo celovečerec na različne dele sveta poslati ob istem času, tako da bodo imeli vsi oboževalci v stvaritvi možnost uživati takoj, ko izide. V filmu bodo v čevlje novih likov stopili Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen. Nov datum premiere je 30. september, oboževalci pa upajo, da je tokrat koronavirus ne bo premaknil.