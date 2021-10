Daniel Craig: V veliko čast mi je, da bodo v Hollywoodu hodili po meni

"Nikoli si nisem mislil, da bom to kdaj izrekel, a v veliko čast mi je, da bodo v Hollywoodu hodili po meni," se je ob odkritju svoje zvezde v sredo pošalil Daniel Craig. "In če se sreča meri po tem, v kakšni družbi smo, potem sem, glede na to, da sem na tem pločniku obkrožen z vsemi temi legendami, zelo, zelo, zelo srečen človek," je dodal.

Nižje na znamenitem Pločniku slavnih (Walk of Fame), na katerem je danes že več kot 2000 zvezd osebnosti iz sveta filma, televizije in glasbe, so se zbrali oboževalci, da bi nazdravili svojemu junaku, seveda z martinijem.