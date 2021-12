Daniel Radcliffe 20 let starejši Heleni Bonham Carter napisal ljubezensko sporočilce

Zvezdniki franšize Harry Potter so se ob 20. obletnici ponovno zbrali, ob srečanju pa so razkrili številne skrivnosti, ki so se dogajale v ozadju snemanja filmov o mladem čarovniku in njegovih prijateljih. Eno izmed svojih je javnosti priznal Daniel Radcliffe, ki je zaigral glavnega junaka, oboževalke pa presenetil s prebranim ljubezenskim sporočilom, ki ga je napisal soigralki Heleni Bonham Carter.

Kot kaže, med snemanji filmov o Harryju Potterju v zraku ni bila le čarovnija. Zvezdniki, ki so se ob 20. obletnici snemanja prvega filma o mladem čarovniku znova zbrali, so spregovorili tudi o dogajanju za kamerami. Daniel Radcliffe je priznal, da je bil zaljubljen v 23 let starejšo soigralko Heleno Bonham Carter, ki je ostala njegova neuslišana ljubezen, podobne zgodbe pa so razkrili tudi drugi igralci.

icon-expand Daniel Radcliffe in Helena Bonham Carter FOTO: Profimedia

Ko je Emma Watson dejala, da se je pred leti zaljubila v soigralca Toma Feltona, je o mladostniški zaljubljenosti spregovoril tudi glavni junak Harryja Potterja, Daniel Radcliffe. 32-letni igralec je priznal, da je bil zaljubljen v Heleno Bonham Carter in celo prebral ljubezensko pisemce, ki ga je napisal za sedaj 55-letno zvezdnico. "Draga HBC. Bilo mi je v veselje biti tvoj soigralec in postrešček, saj sem konec koncev vedno moral držati tvojo kavo," je v smehu prebral Radcliffe, Carterjeva pa ga je priganjala, naj prebere še preostanek sporočila: "Saj lahko deliš."

Zvezdnik je nato prebral do konca: "Ljubim te in si želim, da bi se rodil vsaj deset let prej, da bi sploh imel kakšno možnost pri tebi. Veliko ljubezni in hvala, da si kul glede tega." 32-letni igralec je v intervjuju pred posebno epizodo priznal, da je prav med igralsko zasedbo v letih snemanja Harryja Potterja našel svoja prva dekleta in z njimi delil prve poljube.