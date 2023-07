Trimesečni sin igralcev Daniela Radcliffa in Erin Darke je najverjetneje najmlajši udeleženec velikega protesta hollywoodskih igralcev. Dojenček se je staršem pridružil na ulicah New Yorka ter skupaj z njimi 'zahteval' boljše delovne pogoje za igralce čez lužo.

Daniel Radcliffe in Erin Darke sta se udeležila igralskega protesta na ulicah New Yorka, družbo pa jima je delal tudi njun otrok, ki je na svet prijokal pred tremi meseci. Mlado družino so med protestom v objektiv ujeli fotografi, na fotografijah pa je moč videti zvezdnika franšize Harry Potter, ki je v naročju držal otroka, medtem ko je njegova partnerka v rokah držala protestni transparent.

icon-expand Daniel Radcliffe na protestu z dojenčkom. FOTO: Profimedia

Zvezdnik je za Entertainment Tonight nedavno potrdil, da sta se z dolgoletno partnerko razveselila sina in dodal: "Za nas je čudovito, malo je noro in intenzivno, toda on je čudovit in Erin je neverjetna. Pravi privilegij je biti z njim."

Igralca Daniel Radcliffe in Erin Darke sta starša postala konec aprila. Par, ki novice sprva ni delil z javnostjo, so paparaci ujeli medtem, ko sta se z novorojenčkom v otroškem vozičku sprehajala po newyorških ulicah. Spomnimo, Daniel je Erin spoznal leta 2012 na snemanju drame Kill Your Darlings, kjer je med njima takoj preskočila iskrica in začela sta se sestajati.