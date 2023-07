Daniel Radcliffe o družinskem življenju: Čudovito nam je

Daniel Radcliffe, ki sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, je nedavno razkril spol novorojenega otroka. Zvezdnik in njegovo dekle Erin sta se spoznala leta 2012 na snemanju filma Kill Your Darlings, marca pa sta potrdila, da bosta postala prvič starša. Le mesec dni pozneje so ju v New Yorku opazili z vozičkom, 33-letnik pa je sedaj razkril, da sta dobila sina.

Igralec, znan po vlogi Harryja Potterja, Daniel Radcliffe in njegova pet let starejša partnerica Erin Darke sta aprila na skrivaj pozdravila prvega skupnega otroka, zdaj pa je zvezdnik razkril spol prvorojenca. 33-letnik trenutno promovira tretjo sezono serije Čudodelnika, nedavno pa je spregovoril o svoji starševski vlogi in po naključju razkril, da ima sina.

icon-expand Daniel Radcliffe in Erin Drake imata sina. FOTO: Profimedia

"Za nas je čudovito, malo je noro in intenzivno, toda on je čudovit in Erin je neverjetna. Pravi privilegij je biti z njim," je povedal za Entertainment Tonight in dodal, da si želi še več časa preživeti s svojim otrokom. "To ni še nikoli vplivalo na igranje, vendar zelo rada preživljam čas z njim in mislim, da ga bom pogrešal, ko se pozneje v letu vrnem v službo," je še povedal, poroča Mirror.