Daniel Radcliffe se vztrajno izogiba družbenih omrežij

31-letni Daniel Radcliffe , ki je zvezda franšize o Harryju Potterju, je v intervjuju z voditeljem Seanom Evansom spregovoril o svoji odločitvi, zakaj se še vedno ne želi pridružiti družbenim omrežjem. "Rad bi rekel, da obstaja dober premišljen razlog. Iskreno, razmišljal sem, da bi si naredil profil na Twitterju, ampak bi vsi uporabniki nato ustvarjali zgodbe, kot so: 'Dan Radcliffe se je besedno spopadel z naključno osebo na Twitterju'," je dejal igralec.

Dodal je še, da je pred nekaj leti pogosto brskal po spletnih tabloidih in prebiral komentarje, kaj si ljudje mislijo o njem. "Vem, da je to noro in napačno dejanje. Zame je Twitter kot neki podaljšek takšnih komentarjev. Nasprotno, da bi bral izključno lepe stvari o sebi, pa se mi zdi približno podobno nespametno dejanje."

Nekaj besed o svoji odločitvi je povedal že pred leti, ko je razložil, zakaj ne uporablja Twitterja: "Tako je lažje. Ne morem zahtevati varovanja zasebnosti, ob tem pa ves čas objavljati dogodkov iz svojega življenja na družbenih omrežjih. To ne gre skupaj. Svojo zasebnost res želim zadržati zase."