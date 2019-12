Daniel Radcliffe sočustvuje z Meghan Markle

V nedavnem intervjuju za People je igralec Daniel Radcliffe, ki je dobil veliko oboževalcev s svojo vlogo v franšizi Harry Potter, priznal, da sočustvuje z Meghan Markle in si ne more predstavljati, kako težko se je soočati s takšnim pritiskom medijev."Ne zanimam se veliko za kraljevo družino," je opozoril na svoje stališče priljubljeni igralec in dodal, da je o pritiskih medijev na vojvodinjo slišal le po delčkih, "ampak opažam, da so se nanjo spravili številni britanski mediji."