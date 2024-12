Danijela in Petar sta imela izbrani imeni, ki jih imata danes Grašova otroka

Danijela Martinović in Petar Grašo v svoji več kot 20 let dolgi zvezi nista nikoli stopila pred oltar. Prav tako nista nikoli postala starša, čeprav je pevka pred leti razkrila, da imata imena za otroke že izbrana – sin bi bil Toni , hčerka pa Alba .

"Sin bo Toni, to se ve, po Petrovem pokojnem dedku. Ko sem slišala ime Alba, sem bila prav navdušena, ker Alba pomeni zora v italijanščini. Tudi dvoumno mi je, hkrati lepo in nenavadno, a vseeno domače in drugačno," je leta 2014 v intervjuju za IN Magazin dejala Dalmatinka. Prav takšni imeni pa sedaj nosita otroka njenega nekdanjega partnerja, le da njuna mama ni Danijela, temveč Hana Huljić. Prav zato je 10 let stari intervju priljubljene pevke znova pretresel javnost.