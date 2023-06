Danijela Martinović izdala knjigo: Sem najsrečnejša na svetu!

"Minili sta dve leti, odkar sem začela pisati in zelo sem navdušena. To je prva oblika knjige, h kateri me je nagovoril Branko Glumac, moj mentor," je v videu na Instagramu navdušeno povedala Danijela. Objavila je tudi serijo fotografij, na katerih z nasmehom na obrazu odpira paket s prvimi izdajami knjige.

"To je prva izdaja in tudi sama še nisem videla, kakšna je. Zdaj pa jo bom odprla. To je to, dobrodošla v življenju, knjižica! Če v tej knjigi najdete samo eno besedo, ki bo na kakršen koli način del vašega življenja, sem najsrečnejši človek na svetu. Ne potrebujem ničesar več," je dodala pevka.