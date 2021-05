Danijela Martinović na Pagu: Včasih potrebujemo le malo miru in morskega zraka

Ali se je Danijela Martinovićna oddih v Novaljo na otok Pag odpravila sama ali v družbi, ni znano, je pa dejstvo, da je tam neizmerno uživala. Z zvestimi oboževalci in sledilci je na Instagramu delila kar nekaj fotografij s počitnic, med drugim tudi romantično fotografijo sončnega zahoda.

''Včasih potrebujemo le malo miru in morskega zraka. Prav ste imeli ... to je res eden najlepših sončnih zahodov, kar sem jih videla ... ''je 49-letna pevka pospremila svojo dopustniško objavo. Med drugim je v objavi označila tudi lokacijo, in sicer je bivala v hotelu In Excelsis, ki se lahko pohvali s čudovitim razgledom na zaliv ter obiskovalcem ponuja ogromen bazen za razvajanje.