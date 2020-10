Danijela Martinović o odnosu s Petrom Grašem: Nenehno zamuja

Hrvaška glasbenika Danijela Martinović in Petar Grašo sta v zvezi že dolgih 23 let in v vsem tem času sta se seveda dodobra spoznala. Kako dobro se poznata, je preverila hrvaška zabavna oddaja Exkluziv na RTL . Postavili so jima 10 vprašanj, Petar pa je pravilno odgovoril le na polovico.

Danijela in Petar sta v zvezi že 23 let.

Na začetku je 44-letnik pokazal, da svoje dekle dobro pozna: vedel je, katera je njena najljubša barva, kateri film si najraje ogleda, ime njene najboljše prijateljice, kaj je njen življenjski smisel in kaj ima najraje pri svojem poklicu. No, na pet vprašanj pa je odgovoril napačno. Petar ni vedel, kaj ima Danijela na njem najraje in kaj jo najbolj živcira. "Všeč mi je, da je zelo duhovit. Moti pa me, da nenehno zamuja,"je nasmejana plavolaska povedala za hrvaško televizijo. In Danijelin največji minus po Petrovem mnenju? "Zelo hitro se razjezi," je povedal nasmejano.

Kako je Grašo odgovoril na vprašanje, kaj je Danijelina neuresničena želja? "Joj, ona ima veliko neuresničenih želja, morda pa je ena od njih tudi ta, da bi si želela biti šest ali sedem centimetrov višja," je v šali dejal Petar. Danijela je sicer visoka 160 centimetrov.

Sicer sta Danijela in Petar znana po tem, da že več kot 20 let zelo uspešno skrivata podrobnosti svojega odnosa in da o njem nerada govorita. V javnosti ju je težko ujeti skupaj, največkrat ju vidimo skupaj na odru."To, da ne govoriva o najini zvezi, je najina izbira in tega se drživa že od samega začetka. Vsak ima svojo kariero in ne želiva, da se to združi z zasebnim življenjem tudi v javnosti," je povedala 49-letnica pred časom.