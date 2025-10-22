Svetli način
Tuja scena

Danijela Martinović od izbranca v poklon prejela njegovo razkošno domovanje

Zagreb, 22. 10. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 11 minutami

Hrvaška pevka Danijela Martinović se je preselila v domovanje izbranca Josipa Plavića. Par skupaj živi v razkošni hiši, ki stoji na 12.400 kvadratnih metrov veliki posesti, na kateri se nahaja tudi zabaviščni park za paintball. Josip pa naj bi lastništvo v celoti prenesel na 54-letnico, s katero se je spoznal leta 2023.

Pevka Danijela Martinović je že nekaj časa srečno zaljubljena v nekdanjega policijskega inšpektorja Josipa Plavića. Nekaj časa skupaj tudi že živita, priljubljena pevka se je namreč sredi lanskega leta iz svojega zagrebškega stanovanja preselila v hišo blizu Dugega Sela, kraja, ki je približno 20 minut oddaljen od hrvaške prestolnice.

Danijela Martinović z Josipom Plavićem
Danijela Martinović z Josipom Plavićem FOTO: Danijela Martinović

Po poročanju Kurirja gre za razkošno parcelo, ki meri 12.400 kvadratnih metrov. Na njej stoji razkošno domovanje, ob njem pa se nahaja tudi zabaviščni park za paintball, ki obiskovalcem ponuja različne adrenalinske aktivnosti. 

51-letnik pa naj bi se odločil tudi za zelo drzno potezo, celotno posest je menda prepustil nekdanji članici Magazina. Lastništvu naj bi se tako, po poročanju tujih medijev, v celoti odpovedal v njeno korist. Zaljubljenca sta se spoznala leta 2023, ko je pevkin odvetnik vložil pritožbo zaradi kraje identitete na spletu.

Danijela Martinović Josip Plavić hiša domovanje pevka
