Danijela Martinović od izbranca v poklon prejela njegovo razkošno domovanje

Pevka Danijela Martinović je že nekaj časa srečno zaljubljena v nekdanjega policijskega inšpektorja Josipa Plavića . Nekaj časa skupaj tudi že živita, priljubljena pevka se je namreč sredi lanskega leta iz svojega zagrebškega stanovanja preselila v hišo blizu Dugega Sela, kraja, ki je približno 20 minut oddaljen od hrvaške prestolnice.

Po poročanju Kurirja gre za razkošno parcelo, ki meri 12.400 kvadratnih metrov. Na njej stoji razkošno domovanje, ob njem pa se nahaja tudi zabaviščni park za paintball, ki obiskovalcem ponuja različne adrenalinske aktivnosti.

51-letnik pa naj bi se odločil tudi za zelo drzno potezo, celotno posest je menda prepustil nekdanji članici Magazina. Lastništvu naj bi se tako, po poročanju tujih medijev, v celoti odpovedal v njeno korist. Zaljubljenca sta se spoznala leta 2023, ko je pevkin odvetnik vložil pritožbo zaradi kraje identitete na spletu.