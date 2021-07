Danijela Martinović praznuje 50. rojstni dan

Priljubljena hrvaška glasbenica Danijela Martinović praznuje abrahama. V svoji 30-letni karieri se je s svojo simpatično pojavo in pozitivnimi pesmimi prikupila tako hrvaškemu kot tudi slovenskemu občinstvu.

Danijela Martinović, majhna, plavolasa in nasmejana Dalmatinka 15. julija praznuje in letos obeležuje 50. rojstni dan. Na glasbeni sceni se je prvič pojavila 1989, ko je na Splitskem festivalu nastopila s pesmijo Zumbuli, leta 1991 je postala pevka ene najbolj vplivnih zasedb naših južnih sosedov, skupine Magazin. Leta 1996 pa se je odločila za samostojno kariero. Naslednje leto, leta 1997, pa je spoznala Petra Graša, s katerim je bil v zvezi vse do letošnje pomladi.

icon-expand Danijela Martinović FOTO: Profimedia

Od Evrovizije, do večnih uspešnic in večkratnega obiska Ljubljane Občinstvo se je spomni tudi po pesmi Neka mi ne svane, s katero je leta 1998 zastopala barve Hrvaške na priljubljenem tekmovanju za pesem Evrovizije. Pesem ji je takrat napisal njen partner Grašo, osvojila pa je peto mesto. Zmaga je tisto leto šla v Izrael, transseksualni pevki Dani International.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sicer pa je pevka v 30-letni karieri nanizala kar nekaj uspešnic, ki jih na radijskih valovih lahko slišimo še danes. Med drugim so pesmi Zovem te ja, Pleši sa mnom, Ide mi, Što sam ja, što si ti, Marke nemam le nekatere od tistih, ki jih pozna širše občinstvo. Danijelo ima med poslušalci več kot očitno rad tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je Dalmatinko večkrat povabil na koncert v Ljubljani – naj gre za samostojen nastop ali nastop na katerem od brezplačnih koncertov, ki jih občina Ljubljana redno organizira v primeru, da ne ponagaja epidemija koronavirusa. 'Bodi, kar si, in ne dvomi v svoje občutke' O svojem 50. rojstnem dnevu je pevka govorila tudi s hrvaškim portalom dnevnik.hr, kjer je povedala, da upa, da bo lahko sama sebi posvetila prav posebno darilo. "Pripravljam nekaj, kar je moja velika želja. Ne vem pa, če bom uspela to željo uresničiti še letos. Upam, da uspem dokončati enega od svojih rokopisov, ki so mi zelo pomembni, in če mi to uspe, bo to največje darilo, ki ga lahko dobim."

icon-expand Danijela je znana tudi po svojih nastopih, kjer še vedno poka po šivih od odvečne energije. FOTO: Arhiv izvajalca

Pravi, da se z leti ne obremenjuje in da je najbolj pomembno, da smo ljudje zvesti samemu sebi in da se ne obremenjujemo s standardi, ki jih določa družba, ki nas obdaja. "Mladim dekletom bi svetovala, naj se izolirajo iz tega, kako bi rekla, kolektivnega usmerjanje žensk v to, da so obsedene s številkami. Številke sploh niso pomembne. Pomembno je, kako se počutiš, ker si ljudje ne bodo zapomnili tvojega videza, ampak kako so se počutili ob tebi. Bodi, kar si, bi svetovala sami sebi v mlajših letih. Nikoli ne dvomi v svoj instinkt, v svoje občutke. Ne glede na to, za kaj se gre. V življenju vedno zmaga tisto, kar si ti v osnovi. Tvoja bit." Za omenjeni portal je povedala tudi, da nikoli ni podlegla trendom in da je ostajala zvesta sama sebi. "Ko je kariera tako dolga, kot je moja, je normalno, da se pojavljajo različni trendi in da različni glasbeniki tem trendom tudi sledijo. Ampak dolgoročno gledano se sama nikoli nisem znašla v situaciji, da bi trendom morala slediti. Sama se v nekaterih žanrih, trendih pač ne slišim. Včasih je bolje ostati zvest samemu sebi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sveže samska v novo desetletje Pred meseci smo poročali, da sta se Danijela in Petar Grašo po 24 letih razšla. Razlog za razhod še vedno ni jasen, kar pa je za splitska glasbenika nekaj povsem običajnega – namreč celotno njuno zvezo sta zasebnost dobro skrivala in kot sta večkrat povedala, je bil prav to ključ do uspeha tako dolge zveze.

Glasbenika ostajata prijatelja, kar je dokazala tudi Danijela, ki je Petru marca čestitala njegov rojstni dan. Takrat mu je na Instagramu poslala sporočilo, v katerem je zapisala: "Naj bo najbolj modro, naj bo morje zate ... Vse najboljše!"